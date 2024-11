Na początku października media obiegła wiadomość, że związek Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli to już przeszłość. Para nie zdecydowała się wówczas wydać żadnego oświadczenia w tej sprawie i wszystko było w sferze domysłów, aż do teraz! Aktorka przyjęła zaproszenie do Kuby Wojewódzkiego, gdzie potwierdziła, że pojawiające się spekulacje są prawdziwe. Czujni fani mogli już wcześniej dostrzec wymowne posty małżonków, a także niewybredne komentarze, które lajkował Maciej Pela na temat swojej ex. Musicie je zobaczyć!

Reklama

Te komentarze polubił Maciej Pela na temat swojej ex!

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez wiele lat tworzyli zgrany duet. Para poznała się w nietypowych okolicznościach... podczas rozmowy o pracę. Maciej Pela zgłosił się na instruktora, w szkole tańca Agnieszki i nie tylko zdobył angaż, ale również jej serce. Po kilku miesiącach znajomości para postanowiła się zaręczyć i równie szybko odbył się ich huczny ślub. Niecały rok później małżonkowie doczekali się narodzin pierwszej córeczki, której dali na imię Emilka, a wkrótce po tym ich rodzina powiększyła się o drugą pociechę Gabrysię. Wydawać by się mogło, że aktorka i tancerz prowadzą iście sielankowe życie - chętnie dzielili się w mediach społecznościowych rodzinnymi kadrami i nic nie wskazywało na to, że przechodzą kryzys. Dlatego informacja o rozstaniu Kaczorowskiej i Peli wywołała wielkie poruszenie.

Do tej pory małżonkowie milczeli w tej sprawie, jednak co i rusz w sieci pojawiały się wymowne posty, a oprócz tego Maciej Pela usunął wszystkie zdjęcia z żoną, a Agnieszka Kaczorowska postanowiła pozbyć się ze swojego profilu na Instagramie słowa "wife" czyli "żona". Aktorka po miesiącu "milczenia" postanowiła przyjąć zaproszenie do programu Kuby Wojewódzkiego i właśnie tam ucięła wszelkie spekulacje, przyznając, że rozstała się z mężem, jednak nie mają jeszcze rozwodu.

Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... no, jeszcze nie mamy rozwodu, ale... - wyznała.

Pod postem z zapowiedzią programu, a także na profilach Agnieszki i Macieja pojawiło się sporo komentarzy od fanów, którzy nie szczędzili aktorce gorzkich słów - co ciekawe, te wpisy postanowił polajkować Maciej Pela! Jesteście ciekawi, z jakimi słowami utożsamia się tancerz?

Instagram/Maciej Pela

Pod tymi komentarzami Maciej Pela również zostawił lajka...

Instagram/Maciej Pela

Co o tym wszystkim uważacie?

Reklama

Zobacz także: Maciej Pela nagle zwrócił się do fanów. Nie mógł dłużej siedzieć cicho