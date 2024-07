Maciej Dowbor wiązał ze stacją Polsat swoją przyszłość. Kiedy kilka lat temu odszedł z publicznej telewizji wydawało się, że w nowym otoczeniu znany prezenter rozwinie skrzydła i stanie się pierwszoligową gwiazdą. Wydaje się jednak, że pomimo wielu propozycji od swoich pracodawców, Maciej Dowbor postanowił wrócić do TVP2!

Jak informuje źródło „Faktu” doszło już nawet do spotkania dziennikarza z byłymi przełożonymi, na którym omawiał swój ewentualny powrót do pracy.

Myślicie, że Maciej Dowbor zdecyduje się na transfer?

Reklama

tulipan