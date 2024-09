Informacja o śmierci Felicjana Andrzejczaka, legendarnego muzyka związanego z Budką Suflera, obiegła media w środę, 18 września, a fani opłakują ogromną stratę dla polskiej estrady. Choć fani kojarzą wokalistę z kultowym utworem "Jolka, Jolka pamiętasz", nie wszyscy pamiętają sceniczny duet, jaki Andrzejczak stworzył z ... Sanah. Mamy nagranie.

Sanah i Felicjan Andrzejczak wystąpili na jednej scenie

Niestety, 18 września potwierdziły się smutne doniesienia o śmierci Felicjana Andrzejczaka - muzyka wykonującego słynny utwór "Jolka, Jolka pamiętasz". Kondolencje rodziny przekazał m.in. Krzysztof Cugowski, a pogrążeni w smutku fani przypominają sobie najlepsze występy muzyka. Czy znajdzie się wśród nich sceniczny duet z Sanah? W 2022 roku Andrzejczak zaskoczył wszystkich obecnością na scenie podczas koncertu młodej wokalistki.

Felicjan Andrzejczak, znany z oryginalnego wykonania tego przeboju z 1982 roku, zaskoczył publiczność, kiedy wraz z Sanah, jedną z najpopularniejszych współczesnych wokalistek, stworzyli nową interpretację hitu. Stało się to podczas Fest Festival w 2022 roku, a Sanah nie kryła ekscytacji i faktu, że sceniczny duet z tak kultowym wokalistą był dla niej spełnieniem marzeń:

Jestem wzruszona, bo za chwilę zaproszę kogoś na tę scenę. Jest to artysta znakomity - pan Felicjan Andrzejczak - zapowiedziała Sanah, nie kryjąc emocji.

Również Felicjan Andrzejczak nie krył poruszenia klimatem, jaki panował podczas koncertu na Fest Festival. Zgromadzona publiczność stworzyła niesamowitą atmosferę, która sprawiła, że muzyk z żalem kończył koncert:

Sanah, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Tu jest tak pięknie i miło, że aż się nie chce schodzić - komentował wzruszony Andrzejczak.

Jak Wam się podoba to wykonanie? My jesteśmy pod wrażeniem scenicznego duetu, jaki stworzyła w Chorzowie Sanah z Felicjanem Andrzejczakiem. Naszym zdaniem muzyka to coś, co łączy pokolenia, a tej dwójce zdecydowanie się to udało.

