Choć Joanna Liszowska dopiero kilka miesięcy temu została mamą już myśli o powrocie do pracy. Jej mąż, Ola Serneke niestety nie jest tak entuzjastyczny co do powrotu żony na scenę.

Lisza jednak nie chce wypaść z obiegu i chce jak najszybciej kontynuować swoją karierę. Jak donosi "Fakt" już we wrześniu będzie można ją znów zobaczyć w teatrze. Joanna znów zagra epatującą seksem rolę w sztuce "Fredro dla dorosłych".

Czyżby jej powrót na deski teatru zagrozi jej małżeństwu z milionerem? W prasie wciąż pojawiają się pogłoski, że Lisza niechętnie jeździ do Szwecji...