Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 33. finał " Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". W tym roku Orkiestra gra dla dziecięcych oddziałów onkologicznych i hematologicznych, a swoją cegiełkę dokładają gwiazdy i znane osobistości medialne. Wydawać by się mogło, że to Maciej Musiał osiągnie najwyższą kwotę, jednak na samej mecie to oni go prześcignęli!

Ta aukcja "WOŚP" jest najdroższa. Jednak nie Maciej Musiał!

Maciej Musiał to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów młodego pokolenia, znany z takich produkcji jak „Rodzinka.pl” czy międzynarodowy hit „Wiedźmin”. Oprócz kariery aktorskiej aktywnie angażuje się w działalność charytatywną i niejednokrotnie wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

W tym roku Maciej musiał ponownie postanowił wesprzeć "Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy". Jego pomysł spotkał się z wielkim entuzjazmem fanów, którzy od razu poszli licytować tę wyjątkową usługę! Na licytację aktor wystawił tym razem swoją usługę sprzątania domu osoby, która wylicytuje najwyższą kwotę. Co wyróżnia tę licytację? Maciej Musiał zapowiedział, że podczas sprzątania w tle będzie odtwarzana jego ulubiona piosenka „Explosion” – i to w trybie ciągłym! W trakcie okazało się, że podczas akcji sprzątania obecni będą również Kalwi&Remi, którzy puszczą muzykę osobiście! Wszystko odbywa się na platformie Allegro, gdzie każdy może wziąć udział w tej niecodziennej inicjatywie.

Aukcja Macieja Musiała w sekundę osiągnęła niebotycznie duże kwoty, jednak jak się okazuje nie jest to najdroższa licytacja! Maciej zajmuje drugie miejsce, a pierwsze... Rafał Brzoska i Omena Mensah, którzy zaoferowali weekend z golfem w gorącej Hiszpanii. Para ma zapłacić za koszty przelotu oraz pobytu. W tym momencie licytacja ta zajmuje pierwsze miejsce, ponieważ osiągnęła właśnie kwotę 125 000 złotych!

Te gwiazdy wspierają "WOŚP"

Nie tylko Maciej Musiał czy Omena Mensah wspierają w tym roku inicjatywę "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". W ich ślady poszli również:

Ewa Chodakowska : Trenerka fitness zaprasza na tygodniowy program metamorfozy w Zakopanem.

: Trenerka fitness zaprasza na tygodniowy program metamorfozy w Zakopanem. Remigiusz Mróz : Pisarz oferuje zwycięzcy aukcji możliwość pojawienia się jako postać w jednej ze swoich nadchodzących powieści.

: Pisarz oferuje zwycięzcy aukcji możliwość pojawienia się jako postać w jednej ze swoich nadchodzących powieści. Michał Wiśniewski : Muzyk proponuje prywatny koncert dla osoby, która wygra jego licytację oraz kurtkę z 30. Pol'and'Rock Festival.

: Muzyk proponuje prywatny koncert dla osoby, która wygra jego licytację oraz kurtkę z 30. Pol'and'Rock Festival. Kasia i Jacek Sienkiewicz (Kwiat Jabłoni) : Muzycy zapraszają na wspólny mecz badmintona na warszawskim Torwarze.

: Muzycy zapraszają na wspólny mecz badmintona na warszawskim Torwarze. Kasia Tusk : Blogerka modowa przekazała na aukcję dwie kolekcje ubrań jej marki MLE Collection

: Blogerka modowa przekazała na aukcję dwie kolekcje ubrań jej marki MLE Collection Rozkoszny (Michał Korkosz) : Kulinarny bloger oferuje upieczenie sernika baskijskiego dla zwycięzcy licytacji.

: Kulinarny bloger oferuje upieczenie sernika baskijskiego dla zwycięzcy licytacji. Iga Świątek: Tenisistka przekazała na aukcję swoją rakietę, która służyła jej w 2024 roku.

Poza tymi gwiazdami w aukcji bierze udział Vanessa Aleksander, która proponuje wspólną kolację zaraz po spektaklu, w którym gra, a także Michał Danilczuk, który na licytację wystawił lekcję tańca!

