Kasia Tusk postanowiła zabrać głos tuż przed wielkim finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie tylko kolejny raz zdecydowała się dołożyć coś od siebie do licytacji, z której dochód idzie na cele 33. finału ale również zabrała głos w sprawie szokującej krytyki i niebezpiecznych gróźb, z jakimi mierzy się Jerzy Owsiak.

Muszę, bo się uduszę. Nie mieści mi się w głowie - zaczęła swój wpis, zamieszczony na Instagramie.

Kasia Tusk miażdży Republikę: "Nie mieści mi się w głowie"

Już w niedzielę, 26 stycznia odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy, podczas której "gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej". Niedługo przed finałem Jurek Owsiak otrzymał szokujące groźby, również takie które zagrażały jego życiu. Założyciel fundacji nie ukrywał tego, że obawia się o swoje bezpieczeństwo. W oświadczeniu wydanym w mediach dodał, że to "groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło". Mężczyzna, który wykonał jeden ze skandalicznych telefonów do biura prasowego WOŚP, który został zatrzymany przez policję, przyznał się do zarzutów i przyznał, że groźby były motywowane "zapoznaniem się z jednym z reportaży w Telewizji Republika". W obronie WOŚP stanęła Joanna Racewicz, a teraz głos zabrała Kasia Tusk.

Muszę, bo się uduszę. Nie mieści mi się w głowie, że żyjemy na świecie, w którym niektórzy otwarcie i bez zażenowania krzyczą wszem i wobec, że nie popierają zbiórki pieniędzy na dziecięce oddziały hematologiczne i onkologiczne i, że lepiej przeznaczyć pieniądze na chorą propagandę, która już raz zresztą w dniu finału WOŚP, doprowadziła do strasznej tragedii.

Kasia Tusk wspiera WOŚP

Kasia Tusk od lat stara się wspierać działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak przyznała, o jej działalności wiedziała już od dzieciństwa:

Odkąd pamiętam, odkąd byłam małą dziewczynką, wiedziałam, że Polakom udało się stworzyć coś niezwykłego: inicjatywa zapoczątkowana przez jednego człowieka dobrej woli, z czasem zmieniła się w ogólnonarodowy wielki zryw, który łączył mimo podziałów i zbierał miliony na pomoc chorym, nawet jeśli większość z nas była w stanie wrzucić najwyżej złotówkę do puszki. ''Nie zgadzamy się ze sobą w wielu sprawach, ale na WOŚP zbieramy razem, bo wszyscy chcemy pomagać'' - ileż razy słyszałam te słowa z ust najróżniejszych osób! Takich, które przy innej okazji by sobie nawet rąk nie podały!

Kasia Tusk zwraca uwagę na to, jak wiele dobrego płynie z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ile zmieniło to u dzieci i ich rodziców, dla których szpital stał się drugim domem:

Jak bardzo cieszyła ta nić porozumienia, która sprawiała, że chociaż przez chwilę wszyscy graliśmy do jednej bramki. A warto było grać! Wie to każda mama (i tata też!), która spędziła ze swoim dzieckiem chociaż jedną noc w szpitalu. Nie mówiąc już o tych maluchach, dla których szpital jest drugim domem. Małe czerwone serduszka na inkubatorach, aparatach USG, respiratorach i na tych rozkładanych fotelach, które pozwalały zrozpaczonym rodzicom, chociaż na chwilę zapaść w sen - to pomoc, za którą trzeba zapłacić, ale jej wartości dla chorych dzieci i rodzin nie da się wycenić.

Kasia Tusk dla WOŚP. Co oddała na licytację?

Kasia Tusk wraz ze swoją firmą MLE Collection postanowiła i w tym roku dołączyć do osób, które wystawiają coś podczas licytacji dla WOŚP:

Jestem dumna, że zawsze wspierałam WOŚP i zamierzam to robić zawsze. Do końca świata i o jeden dzień dłużej. - napisała na Instagramie.

Kasia Tusk postanowiła wystawić nową kolekcję MLE Collection na jesień/zimę 2025, która obecnie osiągnęła już stawkę 16500 zł oraz kolekcję wiosna/lato 2025, która na ten moment osiągnęła cenę 12 150 zł.

W tym roku po raz kolejny postanowiłyśmy wraz z moim zespołem MLE wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i tradycyjnie już wystawiamy osobno letnią kolekcję i osobno zimową kolekcję. Więc jeśli kiedykolwiek wam się zdarzyło, że jakaś rzecz została wyprzedana, nie zdążyłyście jej kupić albo zabrakło waszego rozmiaru albo po prostu chciałybyście mieć ten komfort, że co tydzień będzie do was przychodziła świeżutka paczuszka to zapraszamy do licytacji.

