Katarzyna Skrzynecka była gwiazdą pierwszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Debiutowała na parkiecie prawie dwie dekady temu. Wraz z Marcinem Hakielem zapisali się w historii, nie tylko zdobywając wysokie 4. miejsce ale również:

Aktorka pokazała archiwalne nagranie, a fani nie szczędzą jej komplementów.

Marcin Hakiel i Katarzyna Skrzynecka w "Tańcu z Gwiazdami" w 2005 roku zrobili furorę. Po latach przerwy tancerz powraca na parkiet, gdzie zawalczy o kryształową kulę z Dagmarą Kaźmierską. Przed startem show, postanowił opublikować archiwalne wideo, a jego ówczesna taneczna partnerka Katarzyna Skrzynecka przyznała, że się wzruszyła:

Ileż my mieliśmy radości z tego tańca, ileż fantastycznej ENERGII. Aż łzy mi się serdeczne zakręciły w oczach, gdy to obejrzałam. To były chyba pierwsze historyczne 4 x 10 za Jive w historii tego programu.

- napisała na Instagramie.