Ania Lewandowska i Natalia Jakuła utrzymują ostatnio częstszy kontakt ze sobą. To dlatego, że obie są w ciąży i z pewnością mają teraz więcej wspólnych tematów do rozmów. (Zobacz też: Czyżby Anna i Robert Lewandowscy spodziewali się... bliźniaków?! Zamieściła żartobliwe zdjęcie i ten podpis...) Obie uwielbiają sport oraz bardzo zdrowo się odżywiają. W ciąży nie rezygnują z aktywności fizycznej i odpowiednio zbilansowanej diety najlepszej dla zdrowia matki i rozwijającego się dziecka. Lewandowska bardzo wspiera Jakułę - na kilka tygodni przed narodzinami jej synka wysłała jej przeuroczy prezent dla dziecka - to śpioszki w barwach klub "FC Bayern Munchen"! Nam ten prezent bardzo się podoba, Jakule również! Zobaczycie je w naszej galerii!

Takie prezenty to tylko od jednej cioci???????????? #dziekujemy #superciocia #hpba #football #bayern #baby #momtobe #pregnant #son #fashion #sweet #babystyle #spiochy #malypilkarz #klubwujka #thebest #mamypower - podpisała Jakuła zdjęcie wrzucone na Instagram.

My już nie możemy doczekać się narodzin malucha Natalii (oczywiście Ani Lewandowskiej też ;)). Tymczasem zapraszamy was do obejrzenia zdjęć Natalii w ciąży - widać, że bardzo jej służy! Zgadzacie się z nami?

