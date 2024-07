1 z 7

Dżinsowa kurtka Anny Lewandowskiej stała się hitem w kilka chwil! Jej cena jest wysoka, ale wiemy, gdzie kupisz kurtki z haftowanymi wzorami motyli i kwiatów znacznie taniej. Model Ani wart jest kilka tysięcy złotych - ręcznie robiony na zamówienie, na plecach wyszyto imię Lewandowskiej. Nasze propozycje kosztują ułamek tej ceny!

Wielbicielki Ani zakochały się w kurtce, którą trenerka pochwaliła się na Instagramie. Dopytywały, gdzie można kupić model ozdobiony haftami, koralikami i napisem z różowych cekinów. My dowiedzieliśmy się, że ozdoby naszyte na okrycie Lewandowskiej kosztują od 1000 do ponad 2000 zł za... sztukę! Co to za marka? Zobacz: Fanki oszalały na punkcie haftowanej kurtki Ani Lewandowskiej! Wiemy co to za marka i znamy jej cenę!

