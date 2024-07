Anna Lewandowska pisze książkę dla kobiet ciężarnych. Trenerka poinformowała o swoim nowym projekcie w programie "Dzień dobry TVN". Żona Roberta Lewandowskiego już od kilku miesięcy pracuje nad najnowszą publikacją. Będzie to już kolejna książka Anny Lewandowskiej o zdrowym stylu życia i aktywności fizycznej, lecz pierwsza specjalnie dedykowana przyszłym mamom.

Pracuję też nad tym projektem. To będzie końcowy mój projekt podczas ciąży. Od kilku miesięcy pracuję już w tym temacie i myślę, że to będzie ciekawa lektura na rynku - powiedziała Anna Lewandowska.

To nie jedyny projekt, nad którym Anna Lewandowska pracuje w ciąży. Trenerka nagrała już DVD z ćwiczeniami dla ciężarnych.

Zobacz też: Anna Lewandowska pierwszy raz tak szczerze o ciąży: "Nie chcę wyskakiwać Wam z lodówki..."

Zobacz także

Nowa książka Anny Lewandowskiej dla ciężarnych pojawi się w sklepach w połowie 2017 roku. Z pewnością znajdą się w niej cenne porady dla wszystkich przyszłych mam. Anna Lewandowska już od dawna interesuje się tematem ciąży i macierzyństwa. Jeszcze zanim trenerka sama zaszła w ciążę, na jej blogu pojawiało się wiele wpisów dla przyszłych mam. Teraz Anna Lewandowska nagrała specjalne wideo z treningami dla kobiet w tym szczególnym stanie. Co gwiazda fitnessu zaleca swoim fankom, które oczekują dziecka lub dopiero przygotowują się do ciąży?

Chciałam nagrać tę płytę już jakiś czas temu, ale nie udało się. Teraz ponawiam próbę już z brzuszkiem, widocznie tak miało być. Jestem przeszczęśliwa, że mogę to zrobić. Rzeczywiście dobrze się czuję i dzięki Bogu jestem też szczęśliwa, że nie miałam żadnych jakichś symptomów i objawów. Nie ukrywam, że to jest zasługa diety i przygotowania do tej ciąży, dlatego chciałabym otwarcie o tym mówić przyszłym mamom – dbajmy o siebie, jedzmy zdrowo, bo potem są tego efekty. Przygotowywałam się do tego projektu długo i sumiennie - powiedziała Lewandowska w DDTVN.