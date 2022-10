Allan Krupa i Leon Myszkowski zagrali razem w klubie! Syna Edyty Górniak wspierała dziewczyna [ZDJĘCIA]

Allan Krupa i Leon Myszkowski przyjaźnią się! Okazuje się, że konflikt pomiędzy Edytą Górniak a Justyną Steczkowską kompletnie nie wpłynął na relację ich synów. Jak podaje tygodnik "Na żywo" Allan Krupa i Leon Myszkowski bardzo się zaprzyjaźnili i choć obecnie mieszkają bardzo daleko od siebie to wciąż są w kontakcie. Gadamy sobie często. On w USA, a ja w Polsce. Jesteśmy w stałym kontakcie. Allan to fajny gość, tak samo jak ja jest DJ-em - powiedział Leon Myszkowski. Zobacz: Leon Myszkowski dostał propozycję udziału w show Polsatu! "Jakieś wynagrodzenie finansowe trzeba ustalić" Allan Krupa i Leon Myszkowski przyjaźnią się? Pomimo, że Edyta Górniak i Justyna Steczkowska wielokrotnie nie szczędziły sobie uszczypliwości to ich synowie złapali dobry kontakt. Podobno Allan Krupa podsyła Leonowi Myszkowskiemu swoje pierwsze muzyczne aranżacje i prosi o rady oraz opinie. Okazuje się, że chłopcy planują również spotkanie. Kiedy miałoby się odbyć? Planujemy spotkanie, ale jeszcze nie wiemy kiedy. Allan, tak jak ja, ma szkołę i nieprędko przyleci do Polski - mówi Leon. Allan Krupa z kolei chętnie gotuje z książki kucharskiej, którą napisał syn Justyny Steczkowskiej. Podobno obie diwy cieszą się z tego, że ich synowie mają dobry kontakt. Czy dzięki tej relacji dojdzie między nimi do pojednania? Zobacz: Związek na odległość. Czy wirtualna miłość ma szanse na przetrwanie? Więcej: Syn Justyny Steczkowskiej, Leon Myszkowski, wydał książkę kulinarną. Mamy pierwsze zdjęcia! Leon Myszkowski przyjaźni się z Allanem Krupą? Podobno Allan Krupa radzi się Leona w kwestiach muzycznych