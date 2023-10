Leon Myszkowski został gwiazdą najnowszego odcinka "Party kocha, Party szlocha". 22-letni syn Justyny Steczkowskiej odpowiedział dziennikarce Party.pl na ciekawe pytania i zdradził wiele faktów ze swojego życia. Niektóre z nich mogą Was zaskoczyć!

Leon Myszkowski w "Party kocha, Party szlocha"

Syn Justyny Steczkowskiej odwiedził niedawno studio "Party", gdzie udzielił wyczerpującego wywiadu. Wówczas wziął także udział w naszym cyklu i ujawnił, co uwielbia, a za czym nie przepada. W trakcie rozmowy wypowiedział się m.in. na temat rodzinnych wakacji. Okazało się, że Leon Myszkowski bardzo lubi towarzystwo najbliższych - nie tylko w czasie świąt, ale również na urlopie.

- My nie mamy za bardzo czasu, jak jesteśmy w Warszawie, żeby spędzać ze sobą czas, więc przynajmniej staramy się jeździć na wspólne wakacje, co jakiś czas - powiedział Leon Myszkowski.

Dodał również, że choć jest w bardzo młodym wieku i pracuje jako DJ, to rezygnuje z używek i stawia na zdrowy tryb życia. Motywuje go wizja lepszego wyglądu i dobrej formy. Ze względu na to, przeszedł również na dietę i skrupulatnie unika m.in. mąki.

- Od pewnego czasu staram się bardzo ograniczać alkohol. Też od 3 miesięcy praktycznie nie spożywam w ogóle cukru, wyeliminowałem z diety również węglowodany. (...) Chciałem mieć ładną "tarkę" na brzuchu i ładnie wyglądać, więc uznałem, że pora pójść na dietę - zdradził syn wokalistki.

Leon Myszkowski w pozostałej części rozmowy wypowiedział się także na temat disco polo i imprez na świeżym powietrzu. Wyjawił, co jest dla niego największym luksusem oraz czy wkrótce zamierza wziąć ślub! Zobaczcie wideo i poznajcie odpowiedzi. Sprawdźcie też pozostałe odcinki cyklu "Party kocha, Party szlocha".

