Cała Polska mówi o zatrzymaniu Kamila L., które wstrząsnęło nie tylko środowiskiem polskiego YouTube’a. Twórca internetowy znany jako Budda zasłynął z organizowania loterii z luksusowymi nagrodami oraz działalności charytatywnej w poniedziałek, 14 października znalazł się w rękach Centralnego Biura Śledczego Policji. Influencer usłyszał już zarzuty m.in. „prania brudnych pieniędzy”. Dzień przed tym wydarzeniem Budda poprowadził swoją ostatnią loterię i potwierdził, że kończy działalność. Kamil L. nie przyznaje się do winy. Głos zabrała dr Beata Wentura-Dudek, która czuwała nad akcjami youtubera.

W niedzielę, 13 października Budda poprowadził ostatnią loterię internetową. Uczestnicy mogli wygrać m.in. Porsche 911 GT3 RS oraz dom w Zakopanem. Youtuber pojawił się podczas transmisji i potwierdził, że rezygnuje z dotychczasowej działalności, co zapowiadał już od miesięcy. Wydarzenie organizowało znane z publikacji e-booków wydawnictwo Influi Publishing. Nad przebiegiem loterii czuwała dr Beata Wentura-Dudek, ekspertka ds. obsługi prawnej loterii, która może pochwalić się 20-letnim doświadczeniem.

Kobieta nazywana przez Buddę „loteryjną mamuśką” udzieliła wywiadu WP Finanse po zatrzymaniu Kamila L. W rozmowie zaznaczyła, że losowanie miało charakter promocyjny, zakup e-booka stanowił warunek uczestnictwa. Stanęła w obronie prawidłowości losowania. Dodała, że przeprowadzane wcześniej kontrole Urzędu Celno-Skarbowego nie wykazywały nieprawidłowości.

Wentura-Dudek przyznała, że sprawa zatrzymania Buddy bardzo ją zaniepokoiła. Ekspertka stwierdziła, że chciałaby poznać szczegóły operacji służb. Dodała, że może nie mieć pełnej wiedzy na temat, niektórych obszarów działalności Kamila L. Wyraziła nadzieję, że wszelkie wątpliwości niedługo zostaną wyjaśnione.

Jak najbardziej niepokoi mnie sytuacja dot. zatrzymania Kamila L. Chciałabym wiedzieć, dlaczego to się stało, co się dzieje, skąd jest zamieszanie wokół tej sprawy. (...) Być może nie są mi znane jakieś inne kwestie dot. innych obszarów działalności Kamila L., ale mam nadzieję, że te wszystkie kwestie zostaną wyjaśnione. Mam taką nadzieję, ponieważ nie mam pełnej wiedzy czego dotyczy problem. Mam wiedzę co do treści regulaminu i co do nadzoru samego przebiegu losowania

– wyjaśniła ekspertka.