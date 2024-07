Po ostatnim odcinku "Project Runway" zrobiło się sporo zamieszania. Gościem specjalnym odcinka była Małgorzata Rozenek, która miała oceniać uniformy dla pracowników hotelu. Po programie jej kompetencje mocno podważył Marcin Tyszka, który ma ogromną słabość do Magdy Gessler. Zobacz: Tyszka przed naszą kamerą zmasakrował Rozenek. Tak złej opinii nie wystawił jej nawet Wojewódzki

Niewątpliwie restauratorka zna się na kuchni i kuchennych rewolucjach. Co nieco może także powiedzieć o hotelarstwie, a zdaniem fotografa wie znacznie więcej niż prowadząca "Piekielny hotel". Teraz jednak Magda Gessler nie prowadzi swoich interesów wyłącznie sama, a pomaga jej w tym córka, Lara Gessler. Niewątpliwie zna się również na gastronomii podobnie jak jej mama, ale nie bywa tak często na salonach. Ostatnio pojawiła się na pokazie Maćka Sieradzkiego i zdradziła nam dlaczego nie bryluje na czerwonym dywanie:

Trzymam się z dala od show-biznesu. Jestem tutaj chyba tylko ze względu na Maćka, którego bardzo lubię i mam bardzo patriotyczne podejście do tego, więc to jest po prostu kwestia Maćka i oddania szacunku do jego pracy.