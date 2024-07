1 z 10

Lady Gaga po dość spektakularnej porażce płyty "ARTPOP" ograniczyła swoją działalność w mediach. Być może uznała, że to dobry moment, aby publiczność od niej odpoczęła i nabrała ochoty by na powrót ekscytować się jej twórczością. W końcu jednak wyszła z ukrycia - wraz z Donatellą Versace pokazała się podczas Paris Fashion Week. Niestety dla piosenkarki, to nie na nią były zwrócone oczy wszystkich, a na twarz jej starszej koleżanki, która po niezliczonej ilości operacji plastycznych wygląda po prostu przerażająco...

Zobaczcie Lady Gagę i Donatellę w Paryżu: