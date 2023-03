Anna Lewandowska wzięła udział w pokazie Louis Vuitton na Paris Fashion Week. Na wydarzeniu pojawiła się w total looku tego domu mody. Jej stylizacja warta jest krocie. Za samą kurtkę trzeba zapłacić ponad 25 tysięcy złotych, a torebka, którą dobrała jest niewiele tańsza. Fani zachwyceni są nowymi zdjęciami trenerki:

Petarda 🔥

Trudno się nie zgodzić. Zobaczcie nowe zdjęcia Lewej z Paryża.

Paris Fashion Week 2023: Anna Lewandowska na pokazie Louis Vuitton. ZDJĘCIA

Anna Lewandowska bierze czynny udział w Paris Fashion Weeku. Pojawiła się m. in. na pokazie Louis Vuitton a jej stylizacja naprawdę robi wrażenie. Za sam look bez butów i dodatków trzeba zapłacić prawie 35 tysięcy złotych.

Anna Lewandowska postawiła na srebrną kurtkę Louis Vuitton ze skóry cielęcej z graficznym wzorem w kolorze srebrnym, której cena to ok. 25 tysięcy złotych.

Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News

Zobacz także: Anna Lewandowska na Paris Fashion Weeku ale to Laura skradła show. Zobaczcie stylówkę kilkulatki

Do całości dobrała sportowy krótki top zakończony lamówką z printem marki, a także pasujące do kompletu spodnie. Za legginsy trzeba zapłacić ok. 6 tysięcy złotych, natomiast crop top od Louis Vuitton kosztuje ok. 4400 zł. Całość looku na pokazie Paris Fashion Week Anna Lewandowska wykończyła masywnymi butami oraz torebką, która kosztuje ponad 20 tysięcy złotych.

Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News

Zobacz także: Anna Lewandowska błyszczy na ulicach Paryża! W tej stylizacji wygląda jak modelka

Total look od Louis Vuitton od Anny Lewandowskiej zachwycił internautów. Pod jej zdjęciami z pokazu Louis Vuitton na Paris Fashion Week nie brakuje komplementów:

- Pięknie wyglądasz Aniu 😍 już wiem za co lubię LV 🙈 dodatki i ciuchy top 🔥

- To wspaniale , że pokazuje Pani takie piękne i drogie ubrania od światowych projektantów . Mając świetną figurę może Pani je kupić i nosić 👏💯. Pracowita, ambitna , odważna i wytrwała 🔥🔥 Gratulacje 🎉🌹

- Koniec gadki 🔥🔥🔥 w pozytywnym znaczeniu

- Petarda 🔥

Wam również podoba się styl żony Roberta Lewandowskiego? Trzeba przyznać, że nie tylko Anna Lewandowska robi wrażenie ale również niebotyczna cena tej stylówy.

Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News

To nie pierwsze wyjście trenerki podczas tego modowego święta. Anna Lewandowska wzięła udział w pokazie Versace na Paris Fashion Week oraz na innych prezentacjach nowych kolekcji największych domów mody na świecie.