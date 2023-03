Anna Lewandowska podczas pobytu w Paryżu zaprezentowała się w kilku wyjątkowych stylizacjach, które opublikowała w mediach społecznościowych. Okazuje się, że to nie jedyne zestawy, w jakich się zaprezentowała. Teraz gwiazda pochwaliła się zaskakującym filmem, który zachwycił jej fanki. To wideo już jest hitem w sieci! Anna Lewandowska zachwycała na Paris Fashion Week. Ten film to hit! Ukochana żona Roberta Lewandowskiego była jedną z gwiazd, które zaznaczyły swoją obecność na najważniejszych pokazach podczas paryskiego Tygodnia Mody. Anna Lewandowska wytłumaczyła się przed fankami z wyjazdu do Paryża i pisała wprost, że mimo dramatycznej sytuacji w Ukrainie powoli musi wrócić do obowiązków zawodowych, ale nadal angażuje się w pomoc, wspierając m.in. SOS Wioski Dziecięce. Ostatnio Anna Lewandowska pochwaliła się obecnością na pokazie Isabel Marant w Paryżu i wzbudziła niemałe kontrowersje zaskakująco długimi nogami, a teraz zdecydowała się pokazać wszystkie paryskie stylizacje. To nagranie to hit! @annalewandowska I enjoy the spring more than yesterday 🌷 #ootd #paris #fw #outfit ♬ dźwięk oryginalny - annalewandowskahpba Zobacz także: Anna Lewandowska w zjawiskowych szpilkach za 5 tys. zł! Fanki są pod wrażeniem Internautki są zachwycone stylizacjami Anny Lewandowskiej i piszą wprost, że wyglądała stylowo i z klasą. Tylu komplementów trenerka już dawno nie otrzymała. - Piękna! 🖐️Świetne stylowki 👍👍 - No ładnie ładnie🙌 klasa, styl i pozytywnie👍❤️ - Piękna kobieta cokolwiek by nie ubrała 🤩 - piszą zachwyceni fani. Anna Lewandowska podczas wizyty w Paryżu zaprezentowała też nową fryzurę. Gwiazda postawiła na gładko zaczesane włosy i definitywnie pożegnała grzywkę. Tylko spójrzcie na...