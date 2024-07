Marka Christian Dior postanowiła odświeżyć swój kultowy już zapach. Miss Dior w nowej wersji "Couture" przyciąga nie tylko zapachem, ale i wyglądem. Różowe pudełko zdobi odciśnięta szara kokardka, a na szyjce flakonu pojawia się ręcznie szyta i ręcznie wiązana kokardka z jasnoróżowej satyny. Jest to charakterystyczny motyw Miss Dior i jest jednocześnie detalem Couture. Podłużna wąska kokardka, zwana „dagger bow”, dodała zapachowi elegancji i modnego szyku. Ma być symbolem nieprzemijającego wyrafinowania i doskonałości perfum Diora utrzymanych w duchu couture.

- Lubię wykorzystywać kokardki jako wykończenie dekoltu, ozdobę kapelusza czy zapięcie paska. Mogą być małe lub duże, w każdym stylu i z każdego materiału - powiedział kiedyś Christian Dior.

Kompozycja wody perfumowanej Miss Dior jest jednocześnie owocowa, kwiatowa i drzewna. Szyprowy zapach otwierają świeże, owocowe, cytrusowe nuty, ustępujące stopniowo nutom kwiatów, a następnie szlachetnej elegancji paczuli, by na koniec przejść w nuty piżma.

Miss Dior Couture to współczesna interpretacja legendarnego zapachu Miss Dior, stworzonego w 1947 roku przez samego Christiana Diora wraz z rewolucyjną dla świata mody kolekcją New Look.

Twarzą zapachu, podobnie jak w przypadku Miss Dior Cherie jest Natalie Portman.

kj









Reklama