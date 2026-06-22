Kubicka opublikowała wymowne wpisy. Odpowiedziała Tomsonowi?

W ostatnich dniach wokół Sandry Kubickiej zrobiło się wyjątkowo głośno. Modelka i influencerka pokazuje na Instagramie codzienność u boku nowego partnera, Adama Zaorskiego, a jej relacje szybko podchwytuje Internet. W niedzielę emocje podbił jednak Tomson z Afromental, który pod jednym z nagrań pary zostawił uszczypliwy komentarz z „kondolencjami”. Wkrótce wpis zniknął, ale na profilu Kubickiej zaczęły pojawiać się krótkie, sugestywne cytaty.

Tomson wypalił pod zdjęciem Kubickiej z nowym partnerem. W sieci burza

To miał być zwykły, romantyczny kadr z życia zakochanych, a zamienił się w zapalnik do dyskusji o granicach żartów w mediach społecznościowych. Tomson dorzucił swoją uwagę pod filmem, na którym widać Sandrę Kubicką i Adama Zaorskiego. Muzyk, prywatnie przyjaciel Alka Barona, opublikował komentarz z „kondolencjami dla pana”.

Chwilę później komentarza nie było już w sekcji pod postem, ale temat zdążył się rozlać po sieci. Zamiast wyciszenia, Tomson przeniósł uwagę obserwujących na kolejne publikacje. Udostępnił materiał wideo Szymona Majewskiego, który krążył w sieci w kontekście kanapek przygotowanych przez Kubicką dla ukochanego. Do tego w poniedziałek na jego Instastories pojawiły się wymowne wpisy.

Sandra Kubicka opublikowała wymowne wpisy. To odpowiedź dla Tomsona?

Sandra Kubicka, prywatnie mama dwuletniego Leonarda, znana jest z tego, że często pokazuje codzienne życie i nie ukrywa emocji. Tym razem nie weszła jednak w bezpośrednią polemikę z Tomsonem. Zamiast tego na jej profilu pojawiły się cytaty, które wiele osób odczytało jako komentarz do zamieszania.

Pierwszy z nich dotyczył spokoju, który przychodzi, gdy kogoś już nie ma w twojej codzienności, nawet jeśli w cudzej opowieści zostajesz przedstawiona jako czarny charakter. Drugi był wyraźnie cieplejszy i skupiał się na wdzięczności wobec mężczyzny, który pojawia się w życiu kobiety, naprawia to, czego sam nie zepsuł, i potrafi pokochać jej dziecko jak własne.

Spokój, który czujesz bez nich, jest wart tego, by być „czarnym charakterem” w ich historii czytamy we wpisie Kubickiej.

Nikt nie mówi wystarczająco dużo o mężczyźnie, który pojawia się, leczy to, czego sam nie zepsuł, i kocha jej dzieci tak, jakby były jego dodała celebrytka.

W tym samym czasie Kubicka nadal pokazuje swoją relację z Zaorskim i nie ukrywa, że jest zakochana. Wspominała też o urodzinowym weekendzie we Włoszech, podczas którego nazywała partnera „królem”.

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Kubicka opublikowała wymowne wpisy. Odpowiedziała Tomsonowi? Fot. Instagram/sandrakubicka