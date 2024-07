Kuba Wojewódzki pokazała zdjęcie w bieliźnie! Na profilu dziennikarza pojawiała się nietypowa fotka, na której gwiazdor telewizji pozuje w samych... majtkach i koszulce! Kuba Wojewódzki odsłonił swoje bardzo szczupłe i... zgrabne (?!) nogi. Wiedzieliście, że Kuba może pochwalić się taką sylwetką? ;)

Fani zareagowali natychmiast. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wielbiciele dziennikarza są pod wrażeniem nóg Wojewódzkiego.

Kuba wyglądasz na 30 lat... hmmm a masz tyle co mój tata.

Nie obyło się bez porównania do Renaty Kaczoruk, która może pochwalić się nienaganną sylwetką i bardzo długimi, zgrabnymi nogami. Jeden z wielbicieli Kuby Wojewódzkiego zauważył, że... dzieci tej pary z pewnością odziedziczą te dobre geny. ;)

Co do tych chudych nóg... to dobrałeś sobie dobrze partnerkę.

Jak wy z @renul_ka będziecie mieć dzieci to one będą mieć najdłuższe i najszczuplejsze nogi!