Kuba Wojewódzki po wielu latach pokazał zdjęcie brata. Internauci: "Klony normalnie"

Kuba Wojewódzki w dniu swoich urodzin pokazał na Instagramie zdjęcie z małym dzieckiem. Czy w ten sposób ogłosił światu, że właśnie został ojcem? O ciąży swojej partnerki mówił w "Dzień Dobry TVN" w marcu tego roku, wszystko się więc zgadza. Jednak część fanów dziennikarza jego wpis znów traktuje jako żart! Sami zobaczcie! Kuba Wojewódzki został tatą? Kilka miesięcy temu Kuba Wojewódzki w "Dzień Dobry TVN" zdradził, że jego partnerka jest w ciąży . Znanemu z wielu medialnych żartów i prowokacji (m.in. o swoim odejściu z TVN) dziennikarzowi nie wszyscy jednak uwierzyli. Wojewódzki nie zabierał więcej głosu w sprawie, choć podczas rozmowy z Michałem Żebrowskim "przez przypadek" zdradził, że czeka na córkę. Być może jesteśmy łatwowierni, zakładamy więc, że Kuba Wojewódzki nie żartował. W dniu swoich 59. urodzin Wojewódzki pokazał na swoim Instagramie zdjęcie z małym dzieckiem i napisał: To było wspaniałe 59 lat. Niewiele z tego pamiętam ale nigdy tego nie zapomnę... #urodziny Jak na post Kuby zareagowali jego fani? Część ruszyła z gratulacjami: Gratulacje👏❤️ wiele wspaniałych chwil przed Tobą🔥 zdrówka ! - napisał Robert Motyka Wreszcie i nareszcie😍gratuluje Gratulacje 🔥🔥 . Cudny widok. Inni nie do końca wierzą Kubie: Ojciec znany? Dobra akcja marketingowa jak z TVN 👏 jezeli to nie fake gratki Przecież to nie jest dziecko Kuby tylko pokazanie jak wyglądał 59 lat temu A Wy co sądzicie? Nam pozostaje tylko pogratulować i życzyć wszystkiego najlepszego, także z okazji urodzin. Zobacz także: Kuba Wojewódzki zostanie ojcem. Kim jest jego dziewczyna? Wyświetl ten post na Instagramie ...