Tym razem 19-letnia wokalistka rozgrzała swoich fanów do czerwoności. To nie pierwszy raz, gdy Roxie opublikowała w sieci tak odważne zdjęcie, jednak miała do tego istotny powód. W kilka chwil internauci zasypali ją komplementami, a wśród nich pojawił się także komentarz syna Dagmary Kaźmierskiej! Krótko, ale wymownie podsumował to, co zobaczył!

Roxie Węgiel w samej bieliźnie, Conan Kaźmierski prędko skomentował!

W ostatnich miesiącach Roksana Węgiel króluje na pierwszych stronach gazet i w nagłówkach największych tabloidów. Co prawda od momentu, gdy w ogóle pojawiła się w show-biznesie, nie może narzekać na brak popularności, jednak w ostatnim czasie przeżywa istne apogeum w tym zakresie. Opinia publiczna dyskutuje na najróżniejsze tematy z nią związane, a minione dni upłynęły pod znakiem doniesień o ślubie Roxie i Kevina, który ponoć mają już za sobą!

Instagram/Roksana Węgiel

Poza tym niezmiennie prasa rozpisuje się o udziale 19-latki w "Tańcu z gwiazdami", gdzie radzi sobie wręcz wzorowo. Dopiero co także informowaliśmy Roksana musiała podjąć stanowczą decyzję przed odcinkiem show. Warto jednak wspomnieć, że oprócz programu jej czas zajmują również inne zobowiązania zawodowe. Już jakiś czas temu została ambasadorką marki bieliźnianej, o czym co jakiś czas sukcesywnie przypomina. Tym razem nie jest inaczej.

Roxie wrzuciła na Instagram zdjęcia w samej bieliźnie, reklamując najnowszą kolekcję. Jak zawsze, taki widok wywołał mieszane odczucia wśród internautów, choć zdecydowana większość nie mogła wyjść z podziwu. Co ciekawe, pośród masy komplementów pojawił się także wpis... Conana Kaźmierskiego!

Syn Dagmary zdecydował się na krótki, ale jakże wymowny komentarz, pisząc jedynie: "Super!". Roksana jednak pozostawiła jego zachwyt bez odpowiedzi. Myślicie, że ona i Conan się polubili?

Conan komentuje zdjęcie Roksany Węgiel Instagram@roxie_wegiel

Roksana Węgiel, Kevin Mglej fot. Podlewski/AKPA