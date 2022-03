Kuba Wojewódzki pokazał partnerkę! 

Kuba Wojewódzki ostatnio coraz chętniej dzieli się swoim życiem prywatnym na Instagramie. Niedawno pokazał swoje mieszkania, a tym razem zaskoczył fanów dosyć nietypowym zdjęciem. Pod fotografią napisał: Moje dwie wielkie namiętności #jeepwrangler oraz ta druga... 👄💌 - czytamy na Instagramie dzienikarza. Internauci nie mają wątpliwości do kogo należą zgrabne nogi wystające z samochodu Kuby Wojewódzkiego. Piszą wprost, a gwiazdor odpowiada. Zobaczcie... Nowa miłość Kuby Wojewódzkiego? Niedawno Anna Mucha zapytała na Instastories swoich fanów czy powinna się zobaczyć z byłym , który poprosił ją o spotkanie. Chodziło oczywiście o Kubę Wojewódzkiego. Potem pod wspólnym zdjęciem, uprzedzając komentarze Internautów o "starej miłości, która nie rdzewieje" napisała: także tak... ps. i proszę przy nas nie używać określenia "stara" bo są rzeczy które po prostu nie rdzewieją - napisała aktorka na Instagramie. Teraz pod nowym zdjęciem Kuby Wojewódzkiego jego fani spekulują, że piękne nogi widoczne w samochodzie należą właśnie do Anny Muchy : Nogi jakby Anny Muchy To nogi Anny Muchy? Oby to były nogi Ani M Kuba Wojewódzki nie zdradził do kogo należą nogi, ale żartobliwie odpisywał na większość komentarzy. Jeden z fanów pochwalił: Ładne nogi, na co dziennikarz odpowiedział: Dziękuję. Codziennie ćwiczę . Pojawiły się też sugestie, że to może być manekin. Sami spójrzcie na to zdjęcie i oceńcie! Wyświetl ten post na Instagramie. ...