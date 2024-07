Dziś na widzów czekał ostatni odcinek półfinałowy czwartej edycji Top Model. Na polu bitwy pozostali sami faworyci show: Osi Ugonoh, Marta Sędzicka, Michał Baryza i Mateusz Jarzębiak. W ostatnim odcinku zagrożony był właśnie Góral, o którym ostatnio głośno jest w mediach, ale raczej nie z powodu jego sukcesów w modelingu. Przypomnijmy: Miłość Górala i Kaczyńskiej z Top Model kwitnie. Są PIERWSZE oficjalne zdjęcia pary

Odcinek rozpoczął się od relacji z pokazu mody w Lizbonie i dramatu Osi. Okazało się, że modelka ma za małe buty, przez co źle się w nich porusza, wytyka jej się też, że jest za wysoka - co akurat brzmi absurdalnie. Ugonoh nie ukrywała, że jest zawiedziona decyzją projektanta i ostatecznie nie poszła w pokazie. Na wybiegu natomiast zdecydowanie najlepiej zaprezentowała się Marta, co zgodnie orzekli jurorzy i sam dizajner.

Kolejne zadanie wymagało od półfinalistów nieco odwagi w kontaktach międzyludzkich. Musieli bowiem odnaleźć na modowej imprezie oryginalnie ubranych ludzi, zrobić im zdjęcie i chwilę porozmawiać. Najwięcej problemów miał z tym Góral, który długo nie mógł się przełamać. Konkurencję wygrała Osi, która urzekła wszystkich uśmiechem i swoim bezpośrednim stylem bycia.

Niezbyt szczęśliwy dla Górala okazał się też drugi pokaz, w którym musiał się zaprezentować, podobnie jak pozostali uczestnicy. Ponownie zastrzeżenia budziło jego ciało i brak wyrzeźbionej klatki piersiowej. Ostatecznie jednak pojawił się na wybiegu, choć zarówno on, jak i Michał Baryza odstawali nieco od pozostałych modeli. Znów najlepiej poradziła sobie Marta Sędzicka - projektantka poprosiła ją, aby to właśnie ona otworzyła pokaz.

Uczestnicy musieli się również wykazać podczas sesji zdjęciowej. Ponownie bezkonkurencyjna okazała się Marta Sędzicka, a tym razem kroku dotrzymywał jej Baryza. Słabo poradzili sobie Góral i Osi, choć tę drugą wybronili jurorzy, którym ostatecznie jej zdjęcie przypadło do gustu.

Ostatecznie decyzją jurorów z programu odpadł Mateusz "Góral" Jarzębiak. W finale więc zobaczymy: Osi, Michała i Martę.

