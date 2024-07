Mateusz Maga wzbudza najwięcej zainteresowania spośród wszystkich uczestników czwartej edycji Top Model. Model odpadł z programu stosunkowo wcześnie, ale media szybko zainteresowały się jego osobą, a on sam postanowił, że czas przeprowadzić się do stolicy i zaistnieć w show-biznesie. Przypomnijmy: Maga szuka mieszkania w Warszawie. Zamieszka z finalistą Top Model

Maga rozpoczął poszukiwania mieszkania w Warszawie, ale nie był w tym osamotniony. Decyzję o przeprowadzce podjął również inny uczestnik Top Model, Mateusz Jarzębiak. Popularny Góral deklarował chęć zamieszkania z Magą i obaj panowie szukali razem wspólnego pokoju w stolicy, zamieszczając w sieci specjalne ogłoszenia. Nic jednak z tego nie wyszło. Jak wyznaje w rozmowie z magazynem Pride Maga, Góral przestał odpowiadać na jego telefony i z całej sprawy nic nie wynikło, mimo wcześniejszych obietnic i ustaleń. Mateusz nie ukrywa, że jest zawiedziony.



Aktualnie mieszkam w Warszawie. Jednakże chcę zdementować to, iż mieszkam z uczestnikiem programu Top Model, Mateuszem Góralem. Cóż… Tak jak wspominałem, jestem zbyt ufny. Mieliśmy wprowadzić się w tym samym dniu do mieszkania w Warszawie – rozmawiałem telefonicznie z Mateuszem i już wszystko było uzgodnione. Pomimo tego, że wtedy kilka dni mieszkałem u znajomych, ze względu na Mateusza pojawiłem się w wyznaczonym dniu, również chciałem być, żeby jak najszybciej uregulować płatności… Po czym próbując się z nim skontaktować nie udawało mi się, aż w ostateczności po kilku dniach okazało się, że Mateusz rezygnuje i nie będzie wynajmował mieszkania. Nie wiem dlaczego dalej byłem taki nieostrożny i naiwny… Uważam, że zobowiązując się do czegoś trzeba być odpowiedzialnym, niestety jak widać niektórym tego brakuje... - wyjaśnia w rozmowie z PrideMag.pl Mateusz.