Mamy to! W dzisiejszym odcinku "Tańca z gwiazdami" widzowie wyłonili finalistów 14. edycji. Jury cały czas podkreślało, że dawno nie było tak wysokiego poziomu na parkiecie, ale zasady programu są niezmienne i tuż przed finałem z tanecznym show pożegnała się jedna para. Widzowie będą za nimi tęsknić!

14. edycja "Tańca z gwiazdami" zbliża się ku końcowi. W półfinale zatańczyli m.in. Roksana Węgiel i Michał Kassin, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, Maffashion i Michał Danilczuk oraz Maciej Musiał i Daria Syta. W ostatnim odcinku fani "Tańca z gwiazdami" byli zachwyceni rumbą Roksany Węgiel i Michała Kassina, za którą para otrzymała "cztery dziesiątki" od jury. Choć to nie była jedyna para, którą błyszczała na parkiecie tego wieczoru, Iwona Pavlović o mały włos nie popłakała się, gdy zobaczyła taniec współczesny w wykonaniu Anity Sokołowskiej i Jacka Jeschke. Jedno jest pewne, poziom jest naprawdę wysoki, ale taneczne umiejętności nie wystarczą, by zachwycić jury.

W ostatnim odcinku do tanecznego show Polsatu powrócił również Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka po tym, jak Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiem musieli zrezygnować z przyczyn zdrowotnych. Jednak parze nie udało się skraść serca widzów i ponownie musieli pożegnać się z programem. Kogo zobaczymy w finale "Tańca z gwiazdami", który odbędzie się już za tydzień? Sprawdźmy!

Zobacz także: Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami"? Wszystko jasne!

Jako pierwsi na parkiecie zaprezentowali się Maciej Musiał i Daria Syta, którzy zatańczyli salsę. Czy udało im się rozgrzać jury do czerwoności? Sprawdźmy!

Zobacz także

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 8

Razem: 35

Jako kolejni na parkiecie zaprezentowali się Maffashion i Michał Danilczuk, którzy zatańczyli sambę. Urzekli jury?

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 8

Razem: 36

Roksana Węgiel i Michał Kassin zatańczyli salsę na parkiecie tanecznego show. Czy tym razem również zachwycili?

No półfinał to ja rozumiem, że trzeba stanąć na głowie, no ale żeby aż tak...

No półfinał to ja rozumiem, że trzeba stanąć na głowie, no ale żeby aż tak...

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 40

Następnie na parkiecie pojawili się Anita Sokołowska i Jacek Jeschke. Para zaprezentowała sambę. Jak im wyszło?

Rafał Maserak: 9

Ewa Kasprzyk: 9

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 7

Razem: 34

Po krótkiej przerwie na parkiet powrócili Maciej Musiał i Daria Syta, którzy zatańczyli quickstepa. Jak im poszło?

Wow, jestem cały czas pod wrażeniem Twojego ''feelingu'' to, jak się czujesz we własnym ciele, tego się nie nauczysz, ty to masz naturalnie. To był taki quickstep na miarę półfinału

— powiedział Rafał Maserak.