W pierwszym tygodniu stycznia 2025 roku na oficjalnym profilu księżnej Kate i księcia Williama w mediach społecznościowych pojawił się emocjonalny wpis. Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej 4 stycznia zabrali głos w sprawie tragedii, do której doszło w Nowym Orleanie. 1 stycznia o godzinie 3:15 czasu lokalnego Sasmud-Din Jabbar wjechał samochodem w tłum świętujących na ulicy Bourbon w Dzielnicy Francuskiej. Mężczyzna staranował zgromadzonych, następnie wysiadł z samochodu i zaczął strzelać z broni długiej do policjantów. Zranił dwóch funkcjonariuszy. Zginął podczas wymiany ognia z mundurowymi. Zamachowiec w swoim pojeździe miał flagę Państwa Islamskiego. Wiadomo, że nie działał sam. Obecnie śledczy szukają jego wspólników. Sprawą zajmuje się FBI. W zamachu zginęło co najmniej 14 osób, a 35 trafiło do szpitala.

Księżna Kate i książę William zabrali głos po zamachu w Nowym Orleanie

Niedawno księżna Kate i książę William odnieśli się do zamachu w Nowym Orleanie. Okazało się, że wśród ofiar był 31-letni Edward Pettifer. Jego macocha, Tiggy Legge-Bourke przez lata była nianią następcy tronu i jego brata Harry’ego. Syn króla Karola III wyraził żal po stracie. Złożyli też kondolencje rodzinom pozostałych ofiar.

Księżna i ja jesteśmy wstrząśnięci i zasmuceni tragiczną śmiercią Edwarda Pettifera. Kierujemy nasze myśli i modlitwy w stronę jego rodziny i wszystkich niewinnych ludzi, którzy zostali dotknięci przez ten okropny atak – czytamy w relacji na Instagramie.

Jak donosi serwis The Telegraph, książę William osobiście skontaktował się z rodziną zmarłego Edwarda Pettifera, by złożyć bliskim kondolencje. Wiadomo, że następca tronu był w bardzo dobrych relacjach z Tiggy Legge-Bourke. Warto przypomnieć, że razem z Harrym zostali ojcami chrzestnymi jej dzieci.

Po ujawnieniu choroby nowotworowej księżna Kate i książę William są jeszcze uważniej obserwowani przez fanów, a każde ich oświadczenie w mediach społecznościowych budzi duże zainteresowanie. Książęca para publicznie reaguje na trudne wydarzenia i regularnie angażuje się w pomoc potrzebującym.

Warto przypomnieć, że niedawno księżna Kate opublikowała poruszające nagranie. Jej walkę o powrót do zdrowia śledził cały świat. We wrześniu przyszła królowa ogłosiła, że zakończyła chemioterapię po dziewięciu miesiącach i zamierza powoli wracać do obowiązków. Nie ukrywała, że brakowało jej spotkań z obywatelami Wielkiej Brytanii. Dlatego jej udział w bożonarodzeniowym koncercie kolęd w Opactwie Westminsterskim wywołał duże emocje.

