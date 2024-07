1 z 7

Księżna Kate jest w trzeciej ciąży?! Do takich wniosków doszło wielu dziennikarzy po tegorocznym Royal Ascot, na którym pojawiła się żona księcia Williama. Uwagę gości zwróciła nie tylko jej piękna, koronkowa sukienka od Dolce & Gabbana, ale przede wszystkim jej brzuszek. Kate podczas imprezy często zasłaniała go torebką, a w pewnym momencie nawet położyła na nim dłoń. Oczywiście mógł to być tylko niewinny gest, ale i tak te zdjęcia od razu zostały uznane za dowód na trzecią ciążę Kate Middleton.

Księżna jest w drugim miesiącu ciąży, oboje są bardziej niż zachwyceni. Kate i William zgodzili się dawno temu, że chcą mieć dużą rodzinę, najlepiej tak, aby ich dzieci nie dzieliła duża różnica wieku. Nie mogliby się bardziej cieszyć z kolejnego potomka, donosi Star Magazyn.

Ponoć pierwsza dowiedziała się o dobrej nowinie królowa Elżbieta II, która ostatnio z całą rodziną świętowała swoje urodziny. Czy rzeczywiście brytyjska rodzina królewska wkrótce się powiększy o kolejnego potomka? Tego dowiemy się zapewne za jakiś czas. Zobaczcie zdjęcia Kate z Royal Ascot!

