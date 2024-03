W połowie stycznia br. dowiedzieliśmy się, że księżna Kate przeszła planowaną operację jamy brzusznej w londyńskiej klinice. Wkrótce rzecznik królewski poinformował, że żona następcy tronu najprawdopodobniej wróci do obowiązków na Wielkanoc. Z czasem spekulacje i teorie spiskowe na temat zniknięcia księżnej Walii nabierały na sile. Dopiero 22 marca Kate Middleton oświadczyła, że wykryto u niej zmiany nowotworowe i podjęła się chemioterapii. Ukochana księcia Williama przekazała, że nie weźmie udziału w wielkanocnych nabożeństwach i nie wie, kiedy ponownie wystąpi publicznie. Najbliższy czas spędzi w drugiej posiadłości z rodziną.

Ostatnie publiczne wyjście księżnej Kate przed operacją

Po długim czasie milczenia księżna Kate opublikowała nagranie, na którym opowiada o walce z nowotworem. Oświadczenie wywołało duże poruszenie w mediach. Tuż przed Wielkanocą żona następcy tronu razem z całą rodziną przeniosła się do posiadłości Anmer Hall. Książę William ma towarzyszyć żonie przynajmniej do połowy kwietnia. Później będzie musiał wrócić do oficjalnych spotkań i pozostałych obowiązków. Internauci zastanawiają się, kiedy nadarzy się okazja, żeby zobaczyć jego ukochaną. Ostatnio rzecznik księżnej Kate zabrał głos w sprawie jej powrotu. Decyzja ma należeć do lekarzy, którzy opiekują się księżną Walii.

Po raz ostatni przed operacją księżna Kate pokazała się pod koniec ubiegłego roku. W grudniu wzięła udział w bożonarodzeniowym nabożeństwie razem z całą rodziną. Royalsi zostali sfotografowani w Sandringham, w Norfolk. 25 grudnia księżna Walii była obecna z dziećmi, mężem, a także królem Karolem III i królową Kamilą. Wówczas jeszcze humory dopisywały członkom rodziny królewskiej.

Księżna Kate często się uśmiechała. Niemal cały czas była w towarzystwie ukochanego męża oraz trójki pociech. Nie wiemy, czy już wtedy wiedziała, że w styczniu czeka ją operacja. Na pewno nie była świadoma szokującej diagnozy. O zmianach nowotworowych poinformowała opinię publiczną niemal równo trzy miesiące od momentu zrobienia tych fotografii.

Teraz cały świat wysyła wyrazy wsparcia dla rodziny królewskiej, która przeżywa bardzo trudny okres. Warto przypomnieć, że także król Karol III walczy z nowotworem. Podobnie jak w przypadku księżnej Kate pałac nie podał szczegółów choroby brytyjskiego monarchy. W mediach pojawiła się już plotka o raku trzustki i bardzo złych rokowaniach. Bez względu na to, jaka jest prawda, jest to niewątpliwie spory kryzys royalsów.

Ostatnio królowa Kamila sama pojawiła się na wielkanocnym nabożeństwie, co mogło wywołać kolejne spekulacje wśród internautów. Trzeba przyznać, że to dość niecodzienny widok. Natomiast król Karol III wygłosił orędzie po raz pierwszy od ujawnienia choroby księżnej Kate.

