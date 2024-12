Księżna Kate wydała nowe oświadczenie. Wspomniała o „cierpieniu w milczeniu”

Księżna Kate, pełniąca rolę patronki organizacji charytatywnej Forward Trust, aktywnie zaangażowała się w pomoc osobom zmagającym się z uzależnieniami. W swoim najnowszym oświadczeniu podkreśliła, jak ogromnym wyzwaniem dla wielu ludzi jest codzienna walka z uzależnieniem. Zaznaczyła, że osoby te często cierpią w milczeniu, zmagając się z poczuciem wstydu i winy. To kolejny dowód, że przyszła królowa coraz bardziej angażuje się w powrót do swoich obowiązków po przerwie spowodowanej chorobą nowotworową.

Księżna Kate opublikowała poruszający list w ramach pomocy uzależnionym

Forward Trust to organizacja, której celem jest pomoc osobom zmagającym się z uzależnieniami oraz ich rodzinom. Dzięki wsparciu patronów, takich jak księżna Kate, prowadzone są liczne kampanie informacyjne i programy wsparcia, mające na celu przeciwdziałanie społecznemu piętnowaniu. Księżna Kate od dawna angażuje się w działalność tej organizacji, podkreślając, że zmiana społecznego nastawienia wobec osób uzależnionych jest kluczowym krokiem w procesie ich powrotu do zdrowia. Ostatnio przyszła królowa opublikowała otwarty list, w którym odniosła się do potrzebujących pomocy.

To pocieszające, że wciąż czynione są postępy, aby położyć kres piętnowaniu osób walczących z uzależnieniem. Zbyt długo wiele osób cierpiało w milczeniu, chowając poczucie wstydu i winy z powodu swojego stanu, pomimo swojej bezbronności – napisała księżna Kate.

Każdy, kto cierpi na uzależnienie, jest drugim człowiekiem z własną historią, której wielu z nas nie rozumie i nie widzi. Nie naszą rolą jest osądzanie ani krytykowanie. Musimy znaleźć czas, aby usiąść u czyjegoś boku i uczyć się wartości, takich jak miłość i empatia – czytamy w liście.

Wyzdrowienie jest możliwe – zakończyła przyszła królowa.

Po dramatycznej historii żona następcy tronu jeszcze bardziej angażuje się w pomaganie potrzebujących. Już niedługo księżna Kate pojawi się na bożonarodzeniowym kolędowaniu w Opactwie Westminsterskim. Przyszła królowa ma być gospodynią koncertu, który odbędzie się 6 grudnia. Zgodnie z zapowiedziami, zamierza coraz częściej spotykać się z obywatelami. Tegoroczne świąteczne wydarzenie jest poświęcone przede wszystkim osobom przeżywającym trudne chwile.

Działania ukochanej księcia Williama budzą duże poruszenie w mediach. Na początku października, niedługo po tym, jak księżna Walii ogłosiła, że zakończyła chemioterapię, poruszona historią nastoletniej fotografki Liz Hatton, zaprosiła ją do siebie. Tym samym spełniła marzenie młodej artystki, która w styczniu dowiedziała się, że choruje na raka. Niestety 17-latka niedawno zmarła. Po tym pogrążona w żałobie księżna Kate opublikowała wzruszające oświadczenie.

