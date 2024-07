Anja Rubik to z pewnością nasza największa gwiazda na Zachodzie. Modelka jest już prawdziwą ikoną w modowej branży i wciąż ma apetyt na więcej. Również w Polsce - ostatnio odwiedziła nasz kraj, aby promować na konferencji TVN show "Project Runway", którego jest prowadzącą. Przy okazji mogliśmy podpatrzeć, jakimi smakołykami zajada się w podróży. Przypomnijmy: Rubik przyłapana z bardzo kalorycznymi smakołykami. Czym się zajadała?

Rubik wciąż pozuje dla największych magazynów i projektantów, wiosną poprowadzi wspomniany "Project Runway", wydaje też "25 Magazine", który zdobył już uznanie światowej elity mody. To jednak nie wszystko - modelka napisała też książkę.

O czym będzie traktowało wydawnictwo supermodelki i czy napisała je sama? Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, książka Anji powstała we współpracy z Małgorzatą Domagalik, naczelną miesięcznika "PANI". Nie będzie to jednak klasyczna biografia, a coś w rodzaju wywiadu-rzeki, w którym Rubik opowie o świecie modelingu, zdradzi jego kulisy i na swoim przykładzie zdradzi receptę na sukces.



Anja wiedziała, że do napisania książki musi zaangażować profesjonalistę i kogoś, kto wydobędzie z niej to, co najważniejsze. Małgorzata Domagalik w tej dziedzinie może pochwalić się olbrzymim doświadczeniem i umiejętnościami, a przeprowadzane przez nią rozmowy są zawsze wyjątkowe. To będzie prawdziwy bestseller - zdradza nam osoba z otoczenia modelki.