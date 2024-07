1 z 9

Małżeństwo księcia Williama i księżnej Kate przechodzi kryzys? Od kilku dni królewskie małżeństwo jest na językach całego świata, a wszystko za sprawą plotek o niewierności Williama. Skąd się pojawiły?

Książę William zdradza księżną Kate z modelką Sophie Taylor?

Do mediów wciekły zdjęcia z wyjazdu następcy tronu z przyjaciółmi do Szwajcarii. Podczas gdy księżna Kate została z dziećmi w Londynie, jej mąż doskonale bawił się na stoku w towarzystwie przyjaciół i... pięknej modelki Sophie Taylor. "The Sun" ma zdjęcia, na których widać, że książę William świetnie się bawi w towarzystwie modelki w Szwajcarii. Dziennikarze wypytywali narciarzy ze stoku o relację księcia Williama z Sophie Taylor. Jeden z nich miał powiedzieć, że na miejscu księżnej Kate nie byłby zadowolony, że mąż spędza tyle czasu ze śliczną blondynką. Jak wyglądało ich spotkanie na stoku? Co później robił książę William? Zobaczcie na następnych slajdach!

