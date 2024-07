1 z 5

Co za widok ;( Książę George rozpłakał się na lotnisku w Niemczech tuż po lądowaniu... Co się stało? Książę ma tylko 4 lata, a więc syn księżnej Kate ma zupełne prawo do swoich humorów. A może był po prostu zmęczony podróżą? W poniedziałek przyleciał z rodzicami do Polski, dziś już jest w Berlinie. To dla każdego dziecka baaardzo męczące.

Książę George popłakał się na lotnisku

Książę George od samego początku wizyty w Polsce nie był w dobrym humorze.

Nic dziwnego - wzbudzał OGROMNE zainteresowanie fotoreporterów i publiczności, która zebrała się na płycie lotniska. Podobnie było na lotnisku w Berlinie. Tym razem George nie mógł powstrzymać łez. Na szczęście szybka interwencja rodziców uspokoiła małego... Zobaczcie zdjęcia!

