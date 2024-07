Krzysztof Gojdź znów zabrał głos w sprawie tolerancji i walki o prawa kobiet! Jakiś czas temu słynny lekarz gwiazd wstawił zdjęcie z wanny ze swoim przyjacielem, które wywołało w sieci burzę. Gojdź chciał w ten sposób sprowokować swoich fanów do dyskusji na temat związków jednopłciowych.

Teraz lekarz gwiazd ponownie pisze o tolerancji. Tym razem w bardzo mocny sposób:

Gojdź zastanawia się, dlaczego w Polsce wciąż króluje mowa nienawiści, dlaczego wszyscy nawzajem się hejtują, nawołuje również do... miłości!

Dlaczego w Polsce istnieje wciąż nienawiść do inności, do innego myślenia? Dlaczego wielu wkracza w brudnych buciorach w życie innych ludzi - ich życiowe wybory i to jak chcą żyć? Dajmy wszystkim prawo do decydowania o swoim życiu i szczęściu. Do tego jak pragną żyć. Do godnego życia. Do bycia sobą. DO MIŁOŚCI...