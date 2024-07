Joanna Krupa ma sprawdzone sposoby na sytuacje kryzysowe w związku z narzeczonym Romainem Zago. Polska modelka jest uparta i konsekwentna.

– Nigdy pierwsza nie wyciągam ręki, on zawsze to robi. Nawet gdy wiem, że to jest moja wina, to zawsze go ignoruję i później sam przychodzi - wyznała ze śmiechem "Faktowi".

Krupa przyznaje jednak, że ich kłótnie dotyczą najczęściej głupot, dlatego Romain nie ma problemu z tym, aby zawsze wykonać ten pierwszy ruch do pogodzenia. Tylko pozazdrościć.

(ac)