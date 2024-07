A już myśleliśmy, że to prawdziwy koniec wojny byłych małżonków. Wczoraj na łamach prasy Edyta Górniak obwieściła światu, że wybaczyła Darkowi Krupie. Były mąż jednak nie pozostał dłużny i również stwierdził, że wybacza Edycie. To co powiedział, świadczy, że to nie ona powinna oczekiwać przeprosin, ale on!



- Wybaczam Edycie zdradę i to, że opuściła rodzinny dom

Reklama

Więcej

http://www.se.pl/rozrywka/plotki/dariusz-krupa-wybaczam-edycie-ze-mnie-zdradzia-z-kim-gorniak-moga-zdradzic-meza_193460.html

- wyznał "Super Expressowi" Krupa. Z jednej strony wybaczenie, z drugiej strony publiczne oskarżenie, że za rozpad ich związku odpowiada Edyta!

Powód rozstania pary nie był do końca jasny. Edyta twierdziła, że była ograniczana przez męża, "zamknięta w złotej klatce". Media spekulowały jednak o rzekomych romansach wokalistki. Jednak nic nie było jednoznaczne.

Prawdziwe piekło rozpętało się w momencie złożenia papierów rozwodowych. Para kłóciła się o opiekę nad synem, a ostatnio także o pieniądze.

Jak myślicie, Edyta znów wyda oświadczenie w którym będzie się tłumaczyć z rzekomej zdrady? Czy odpowiedź Krupy na jej "odpuszczenie grzechów" sprawi, że byli małżonkowie znów zaczną walczyć ze sobą na łamach prasy?

Zobacz także

Reklama

pijavka