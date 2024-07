Joanna Krupa zdaje sobie sprawę, że producenci chcieliby widzieć ją w „Top Model”. Jednak po sukcesie pierwszej edycji, wzrosły wymagania modelki.

Krupa nie chce, aby drugi raz doszło do wpadki jaką zaliczyła w trakcie jednego z odcinków programu. Okazało się wówczas, że Joanna miała na sobie sukienkę, w której występowała wcześniej Katarzyna Cichopek. Właśnie dlatego postanowiła, że tym razem o jej wizerunek powinien zadbać prywatny stylista. Modelka chce mieć również swojego fryzjera.

- Joanna chce mieć własnego fryzjera i to tego samego, który czesze Edytę Górniak- zdradziła „Faktowi” znajoma Joanny.

Wygląda na to, że wraz z rosnącą popularnością, wzrastają wymagania Krupy.

