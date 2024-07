Beata Kozidrak rozwiodła się z Andrzejem Pietrasem po 36 latach małżeństwa. W magazynie "Pani" opowiedziała, czemu dopiero teraz uwolniła się od małżeństwa, które w ostatnich latach nie było najszczęśliwsze. Czy czuła się w tym związku ograniczana?

Takie opinie brały się ze sposobu bycia mojego byłego męża. Andrzej kiedy produkował koncert, był stanowczy, skutecznie negocjował i wiele osób zna go takiego. Dzięki temu nasze koncerty były zawsze na najwyższym poziomie. On o to walczył i miałam ten komfort, że wychodziłam na scenę i wszystko było przygotowane. (...) Zawodowo zawsze podejmowaliśmy decyzje razem, nic nie działo się poza mną. Myślę, że czułam się bezpiecznie mając kogoś takiego jak on. Szczerze mówiąc taka sytuacja był też dla mnie wygodna - wyznała Beata Kozidrak.