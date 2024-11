Beata Kozidrak pozostaje jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Nic dziwnego, że fani interesują się nie tylko dokonaniami artystycznymi liderki zespołu Bajm, ale również jej życiem prywatnym. Wokalistka do 2016 roku była w związku z Andrzejem Pietrasem, menadżerem słynnego kolektywu muzycznego, z którym występuje Kozidrak. Po rozstaniu nie zrezygnowała z marzeń o miłości. W 2022 roku do mediów dotarły doniesienia o młodszym o 17 lat partnerze gwiazdy. Rok później dowiedzieliśmy się, że para ponoć się zaręczyła. Sama Kozidrak pochwaliła się „czterema karatami szczęścia”. Na temat ukochanego jednak milczy. Teraz pokazała zdjęcia w sukni ślubnej.

Beata Kozidrak w sukni ślubnej

Ostatnio Beata Kozidrak pokazała zdjęcia w sukni ślubnej. Wokalistka wywołała niemałe poruszenie wśród swoich fanów. Niektórzy zaczęli zastanawiać, czy gwiazda i jej tajemniczy partner zdecydowali się na ten poważny krok. Najwyraźniej fotografie w białej stylizacji zrobiono we włoskiej miejscowości Lecce. O komentarz poproszono nawet projektanta mody Konrada Bikowskiego, który jest odpowiedzialny za tę kreację.

Suknia została przygotowana z okazji wyjątkowej chwili dla Beaty Kozidrak, o której sama niedługo wspomni. Zdecydowanie biały to jej kolor – przekazał Bikowski na łamach serwisu Plejada.

Dzisiaj już możemy się domyślać, o co chodzi. Beata Kozidrak opublikowała w mediach społecznościowych fragment nagrania i zaprosiła fanów na premierę swojego nowego singla „Kochaj mnie znów”. Suknia ślubna to najprawdopodobniej stylizacja, jaką wokalistka wykorzystała podczas nagrywania klipu do utworu.

Już niedługo fani Kozidrak będą mogli posłuchać jej nowego projektu. Widać, że wokalistka nie zwalnia tempa i nie zamierza kończyć kariery muzycznej. Gwiazda cały czas jest na językach Polaków i wzbudza wielkie emocje.

Beata Kozidrak się zaręczyła

W kwietniu br. Beata Kozidrak pochwaliła się imponującym pierścionkiem zaręczynowym z brylantem, który określiła jako „cztery karaty szczęścia”. Wokalistka zapowiedziała, że nie zamierza składać w mediach żadnych deklaracji. Dodała, że jej ukochany „nie jest na pokaz”, dając do zrozumienia, że nie ma parcia na szkło.

W rozmowie z mediami Kozidrak stwierdziła, że jest zadowolona ze wspólnych chwil, które przeżyła z partnerem. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że nie poznamy wybranka liderki Bajmu zbyt szybko.

