O programie "Kocham cię, Polsko!" znów zrobiło się głośno, a wszystko ze względu na zmieniony skład osób zaangażowanych w drugą edycję programu po reaktywacji formatu w Telewizji Polskiej. Po jednym sezonie z programu odszedł Filip Gurłacz, a 17 czerwca w studiu w roli nowego współprowadzącego zadebiutował Łukasz Kadziewicz. Michał Koterski nie krył związanych z tym emocji i wprost skomentował nowego kapitana drużyny.

Koterski żałuje odejścia Filipa Gurłacza z "Kocham Cię, Polsko!"

"Kocham cię, Polsko" wróciło na antenę po długiej przerwie, a twarzą nowej odsłony została Marzena Rogalska. W prowadzeniu drużyn towarzyszyli jej Michał Koterski i Filip Gurłacz. Dla Gurłacza ta telewizyjna przygoda zakończyła się szybciej, niż wielu się spodziewało. Stacja przekazała wieści o zniknięciu gwiazdy z "Kocham Cię, Polsko!" równolegle z poinformowaniem o jego zastępcy.

W rozmowie z Kozaczkiem Michał Koterski, który znów zaangażowany został w rolę kapitana drużyny w programie, nie krył smutku z takich zmian w zespole.

Pęka mi serce, bo związałem się z Filipem, zresztą znamy się nie od dziś, graliśmy razem w serialu. Łączy nas bliska relacja i bliska jest mi także droga, którą przeszedł. To dla mnie bardzo smutne, że on odchodzi wyznał Koterski.

W dalszej części rozmowy Misiek zdecydował się też otwarcie wyrazić swoją opinię na temat zastępcy Gurłacza, który w nowym sezonie "Kocham Cię, Polsko!" będzie przewodniczyć konkurującej drużynie.

Koterski podsumował Kadziewicza w "Kocham Cię, Polsko"

W miejsce Gurłacza w programie pojawił się Łukasz Kadziewicz, kojarzony nie tylko ze sportu, ale też z roli prowadzącego "Pytanie na śniadanie". 17 czerwca po raz pierwszy pokazał się w "Kocham cię, Polsko" jako nowy współprowadzący, co wywołało niemałe poruszenie w mediach.

W rozmowie z Kozaczkiem, Koterski przyznał, że wcześniej nie znał Kadziewicza na tyle, by mówić o przyjaźni. Do pierwszego spotkania w bardziej prywatnych okolicznościach miało dojść podczas kolacji, na której była też prowadząca program Rogalska. Po tym wieczorze Koterski miał o nowym koledze dobre wrażenie i nazywał go "fantastycznym gościem", choć nie zawahał się też przed żartobliwą opinią o prezenterze.

A co jest najważniejsze, i z tego się cieszę, nie jest tak mądry i lotny jak Filip, więc mam większe szanse na wygraną powiedział Koterski.

W trakcie spotkania z mediami w studiu Koterski miał też zareagować spontanicznie i zwrócić się do Kadziewicza, zapewniając go, że wypowiada się o nim w wywiadzie w samych superlatywach. W odpowiedzi Kadziewicz wyglądał na osobę, która nie do końca wie, czy ma to potraktować poważnie. Całą sytuację szybko skwitował Koterski w słowach:

Tak, on jest świetny, fantastyczny. No spójrzcie, może niezbyt rozgarnięty, ale naprawdę miły człowiek podsumował ze śmiechem Misiek.

Jak myślicie, jak Łukasz Kadziewicz poradzi sobie w nowej roli w "Kocham Cię, Polsko!"?

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