Marzena Rogalska ostro o Polakach. Nie gryzła się w język

Wielki powrót programu "Kocham Cię, Polsko!" stał się faktem. Po długiej przerwie show ponownie zawitało w ramówce TVP, a rolę prowadzącej objęła pewna siebie, charyzmatyczna Marzena Rogalska. Niestety, jej ekspresja i sposób wypowiedzi nie wszystkim widzom przypadły do gustu. W sieci nie brakuje gorzkich słów krytyki na temat zachowania dziennikarki w programie. Marzena Rogalska dosadnie odpowiedziała.

Na ten moment sympatycy rozrywkowych programów Telewizji Polskiej z udziałem gwiazd, czekali od dawna. Program "Kocham Cię, Polsko" powrócił na antenę TVP na początku marca br. i od razu stał się jednym z najbardziej komentowanych formatów stacji. Widzowie są zachwyceni kapitanami drużyn, którymi zostali Filip Gurłacz i Michał Koterski, jednak to zachowanie prowadzącej show, Marzeny Rogalskiej nie wszystkim przypadło do gustu.

Fani "Kocham Cię, Polsko" wprost gorzko oceniają ekspresję prezenterki, zarzucając produkcji, że Marzena Rogalska w roli prowadzącej "Kocham Cię, Polsko" jest zbyt głośna, ekspresyjna i "zanadto ekscytująca się grą", co wielu widzom przeszkadza w odbiorze całego show. W najnowszej rozmowie z mediami Marzena Rogalska odpowiedziała na te zarzuty.

W najnowszym wywiadzie, Marzena Rogalska postanowiła odnieść się do gorzkich słów na temat swojej ekspresji w programie "Kocham Cię, Polsko".

Nie jest tam za dużo krzyku. Tam jest radość i nie chciałabym być taka wytykająca palcami, ale uważam, że Polacy są trochę malkontentami. (...) Halo, to jest zabawa, więc odepnijmy wrotki po całym tygodniu pracy, wejdźmy w to, bawmy się. Ja to uwielbiam, mnie to w ogóle nie przeszkadza - przyznała w rozmowie z ''Faktem''.

Podkreśliła, że powrót do programu "Kocham Cię, Polsko", z którym była związana w latach 2009–2011 jako kapitanka jednej z drużyn, jest dla niej ogromnym wyzwaniem, szczególnie, iż teraz pojawiła się w nim w zupełnie innej roli.

Jeżeli ja mogę wziąć od kogoś tej dobrej energii, no to proszę, częstujcie się. Oczywiście nie dogodzimy wszystkim, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto powie: a ten źle, a ten tak. Jestem już trochę uodporniona na takie krytyki z kanapy. Proszę przyjść i proszę spróbować to zrobić. - przyznała Marzena Rogalska w rozmowie z ''Faktem''.

Podkreśliła, że zarówno osoba prowadząca "Kocham Cię, Polsko", jak i kapitanowie drużyn nie mają łatwego zadania. Muszą bowiem nie tylko skupić się na grze, ale też animować publiczność zgromadzoną w studiu.

Kapitanowie nie mają wcale takiego łatwego zadania. Oni muszą animować publiczność, żeby tę publiczność podkręcić, żeby ta publiczność dobrze się bawiła. Śpiewać, tańczyć. Robić wszystko, by członkowie drużyn dobrze się bawili. Zaopiekować się nimi. Zrobić wszystko, żeby odpowiadać na te pytania. Do tego trzeba mieć charyzmę i refleks. Przecież nie ma scenariusza, co kto powie. Oni idą na spontanie. - dodała.

