Michał Koterski przez lata mierzył się z chorobą alkoholową. Dziś może cieszyć się z życia bez nałogu 10 lat, choć cały czas wie o ryzyku, jakie niesie ze sobą uzależnienie. W przejmującej rozmowie z mediami aktor zdobył się na szczere wyznanie.

Michał Koterski o kryzysie i chorobie

W jednym z najnowszych wywiadów Michał Koterski, znany i lubiany aktor oraz prezenter telewizyjny, postanowił odnieść się do swojej przeszłości. Jak wiadomo, doświadczył choroby alkoholowej, które odcisnęła na nim wyraźne piętno. Dziś, wolny od nałogu od 10 lat, podkreśla, że jednym ze skutków uzależnień jest śmierć, chcąc uwrażliwić jego odbiorców na tak ważny i nieustannie aktualny temat.

Moją historię upadku obserwowali wszyscy Polacy przez lata. Nie muszę nic udowadniać, wszyscy widzieli, że byłem na dnie. Myślę, że był taki moment, wiele osób to sygnalizowało z show-biznesu i spoza, że myśleli, że po prostu umrę. Byłem śmiertelnie i nadal jestem śmiertelnie chorym człowiekiem, o czym muszę pamiętać. Chorym na chorobę uzależnienia. Na to ludzie umierają i to jest podstawowym problemem, że ludzie to bagatelizują powiedział w rozmowie z Kozaczkiem.

Aktor w tej samej rozmowie zaznaczył, że mimo dzisiejszej pozycji zawodowej i stabilnego życia, pamięć o trudnych doświadczeniach wciąż w nim pozostaje, w przeciwieństwie do części odbiorców mediów.

Dzisiaj, gdy jestem schludnie ubrany, jestem człowiekiem sukcesu, który osiągnął sukcesy zawodowe, zagrał w filmach wymarzone role, otworzył klinikę leczenia uzależnień, świetnie mi się powodzi finansowo. Można powiedzieć: 'Zobacz, ten Koterski to ma życie jak w Madrycie'. Ludzie czasami zapominają, że ja 12 lat temu nie miałem konta w banku, byłem zadłużony, nikt nie chciał splunąć w moją stronę przekazał Koterski.

Michał Koterski otworzył prywatny ośrodek na Mazurach

Michał Koterski aktywnie angażuje się nie tylko w nagłaśnianie problemu alkoholowego w społeczeństwie, lecz także realną pomoc dla osób mierzących się z uzależnieniem oraz chorobami psychicznymi. W 2024 roku otworzył prywatny ośrodek zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień na Mazurach.

Przypominamy, że oprócz udanego życia zawodowego, aktor stara się też o ułożenie sobie tego prywatnego. Ostatnio Michał Koterski pokazał zdjęcie z partnerką.

Zobacz także: