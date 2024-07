1 z 5

Ile będzie kosztował ślub Anny Starmach?

Anna Starmach wychodzi za mąż! Ślub jurorki "MasterChefa" odbędzie się pod koniec sierpnia w rodzinnym Krakowie. Anna Starmach przyjęła oświadczyny swojego partnera Piotra w Walentynki tego roku. Nikt nie spodziewał się jednak, że wesele pary odbędzie się tak szybko! O planach ślubnych tej pary wiedziała jedynie garstka osób. Według doniesień "Flesza", narzeczeni początkowo myśleli o kameralnej ceremonii za granicą w gronie najbliżej rodziny, jednak ostatecznie zdecydowali się na tradycyjne, polskie wesele w większym gronie. Ile planują wydać na ślub? Nie jest to mała kwota! Czy koszty wesela Anny Starmach przerosną sumę, którą na swoje zaślubiny wydała Agnieszka Radwańska? Tenisistka w miniony weekend poślubiła Dawida Celta. Ach, co to był za ślub! Bajkowe wesele kosztowało aż 200 tysięcy złotych! W przypadku Anny Starmach będzie to jeszcze wyższa kwota?

Zobacz też: TYLKO U NAS! Anna Starmach już w sierpniu weźmie ślub! Kto zaprojektował jej suknie?

Sprawdźcie na następnej stronie!

Polecamy: Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby wziąć ślub konkordatowy?