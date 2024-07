Ślub konkordatowy to zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi, które w Polsce jest możliwe od 1998 roku. Aby związek małżeński zawarty w kościele spełniał warunki ślubu konkordatowego, trzeba dopełnić kilku formalności. W przeciwnym razie, aby zawarcie małżeństwa miało konsekwencje cywilno-prawne, oprócz ślubu kościelnego trzeba wziąć ślub cywilny.

Dokumenty do ślubu konkordatowego wymagane przez parafię

Pierwszym miejscem, do którego udaje się para starająca się o udzielenie ślubu konkordatowego jest kancelaria parafii, w której ma się odbyć ceremonia. Jest to zwykle parafia któregoś z przyszłych współmałżonków, ale możliwe jest również zawarcie ślubu w innym kościele (jeśli zostanie udzielona zgoda parafii własnej) lub – od 1 marca 2015 roku – także w plenerze (tu potrzebna jest zgoda zarówno parafii, jak i urzędu stanu cywilnego, obowiązuje też dokonanie opłaty w wysokości 1,5 tys. zł). Podstawowe dokumenty, które trzeba okazać w kancelarii parafialnej to:

dowody osobiste,

metryki chrztu,

zaświadczenia o bierzmowaniu,

zaświadczenia o przystąpieniu do spowiedzi,

potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej,

zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich w parafii drugiego z przyszłych współmałżonków,

zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

W niektórych parafiach wymagane jest także świadectwo odbycia nauki religii.

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Aby można było zawrzeć ślub konkordatowy, trzeba uzyskać zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego. Od 1 marca 2015 roku narzeczeni mogą uzyskać takie zaświadczenie w dowolnym urzędzie w Polsce, niezależnie od adresu ich zameldowania i jest ono ważne przez 6, a nie – jak dotychczas – przez 3 miesiące. Nowe prawo nakłada na kierowników USC obowiązek prowadzenia elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, dlatego w celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa nie trzeba już przedkładać odpisów wcześniejszych aktów (aktów urodzenia, dokumentów potwierdzających rozwiązanie małżeństwa w przypadku osoby rozwiedzionej lub aktu zgonu wcześniejszego współmałżonka wdowy/wdowca). Przed kierownikiem USC w momencie odbierania zaświadczenia składa się też oświadczenie w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.

Zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego

Parafia, w której zostaje zawarty związek małżeński po ceremonii zaślubin jest zobowiązana wydać zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. Zaświadczenie takie musi być opatrzone czytelnymi podpisami:

obojga małżonków,

dwóch pełnoletnich świadków,

duchownego, przed którym zostało zawarte małżeństwo,

duchownego uprawnionego do sporządzania zaświadczeń.

Regulacja prawna między parafią a urzędem stanu cywilnego

W ciągu 5 dni roboczych od zawarcia małżeństwa duchowny musi doręczyć do urzędu stanu cywilnego zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego i zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Po upływie 2 tygodni od otrzymania stosownych dokumentów przez USC można odebrać skrócone odpisy aktu ślubu, które od marca 2015 wydawane są bezpłatnie. Dalej jednak obowiązuje opłata za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł.