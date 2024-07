Karolina Korwin Piotrowska skomentowała wpadkę Krzysztofa Ziemca w "Wiadomościach". Dziennikarka w swoim felietonie nie kryje oburzenia po tym jak Ziemiec, w programie na żywo, powiedział, że dokumenty (znalezione kilka dni temu w domu generała Czesława Kiszczaka) mające świadczyć o tym, że Lech Wałęsa współpracował z SB są "autentyczne, co potwierdził grafolog".

Krzysztof Ziemiec za swoją wpadkę przeprosił już na Facebooku. Niestety, jak zauważa Karolina Korwin Piotrowska, post z jego przeprosinami mogło zobaczyć zaledwie kilka tysięcy fanów, a kłamstwo na antenie usłyszało nawet kilka milionów widzów. Prowadząca "Magiel Towarzyski" nie kryje oburzenia zachowaniem Ziemca.

Dzisiaj Ziemiec zorientował się, że wpadka była, posypuje głowę popiołem i przeprasza za swój błąd. Robi to na facebooku. Jak jakaś skretyniała do szczętu i upadła na samo dno mentalnego mroku gwiazda szołbizu, która lata tam, na fejsbunia, zamiast do prawnika, konfesjonału czy do psychiatry. Tam Cię utulą, zrozumieją albo wyleją szambo. (...) Będzie sprostowanie w "Wiadomościach"? Na oczach milionów ludzi, których dzień wcześniej pan okłamał?

Panie Ziemiec, skłamał pan brzydko, ludzie to widzieli i kłamstwo poszło w eter. Podobno jest Pan taki moralny, rozmodlony, naucza pan innych jak żyć, w kółko mówi o Bogu, Duchu Świętym i religii. Nie wiem, czy pan rozumie, ale wcale nie chodzi już o teczki czy o Bolka. Tu chodzi o jakieś szczątki moralności właśnie, o rzetelność i zawodowstwo, o którym to, co wiem od wczoraj, nie ma pan zielonego pojęcia. Wyciera się pan dziennikarską rzetelnością i obiektywizmem jak ścierą, a więc jedyne co pan robi, po takiej wtopie na oczach milionów, to idiotyczne oświadczenie na facebooku. Wstyd. Pana przeprosiny są warte tysiąc lajków. Tyle jest pan teraz wart. Pan, pana kariera, twarz i tak zwany profesjonalizm, a od wczoraj słowo "rzetelność" powinno być wykreślone z pańskiego słownika. Naprawdę było warto? - napisała na Onet.pl.