Karolina Korwin Piotrowska jednak broni parówkowego biznesu Magdy Gessler. Dziennikarka w swoim felietonie dla Onet.pl tłumaczy się z zamieszczenia screena jednego z tabloidów, który napisał, że w parówkach reklamowanych przez ratauratorkę znajdują się konserwanty. Korwin Piotrowska podpisała posta " I jak tu nie być #vege #vegetarian #zdrowiazycze", co wiele osób uznało za hejt. Do gwiazdy TVN dzwonili potem dziennikarze, próbując wyciągnąć negatywny komentarz w sprawie Magdy Gessler.

Prowadząca "Magiel Towarzyski" w felietonie zauważa, że "parówkowy" biznes Magdy Gessler w jej przypadku jest strzałem w dziesiątkę.

Nie znam wielu osób, które za sprawą zmielonego mięcha wciśniętego we flak są w stanie wywołać rewolucję i zmusić mnie do dywagowania o mięsie, którego nie jem oraz zalać dzisiaj portale plotkarskie newsami z głębokiej odbytnicy, o parówkach i ich składzie (...). Jedyną taką osobą w Polsce jest Magda G. Ogólnonarodowa dyskusja o parówkach. (...) Wiele "koleżanek" MG z szołbizu musiałoby przejść nago w centrum miasta w towarzystwie oddziału karłów oraz transwestytów, żeby mieć taki pożądany i medialny "fejm". Gessler zrobiła swojskie parówki. I ma. Parę "koleżanek" teraz kombinuje teraz gryząc palce, jak to przebić - pisze Korwin w Onecie.