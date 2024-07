Magda Gessler rozpoczyna ekologiczną produkcję parówek i wędlin! Restauratorka chce podbić rynek spożywczy swoją marką, a my nie mamy wątpliwości, że może jej to się udać. A o co dokładnie chodzi? Jak gwiazda ogłosiła na piątkowej konferencji w swojej restauracji "Ale Gloria" będzie produkować najwyższej jakości wędliny i inne zwyczajne produkty spożywcze, które Polacy uwielbiają, a o których trochę zapomnieli, np. mortadelę bez konserwantów czy parówki z lubczykiem. W swojej ofercie Gessler ma też zaoferować m.in. chrzan, oliwki czy oliwę. Party.pl postanowiło zapytać Magdę o nowe przedsięwzięcie, a dokładniej o jego nazwę. Fani z pewnością będą zadowoleni:

Zaczynamy projekt, który się nazywa Besos - buziaki, czyli Be S.O.S dla zdrowia. Zaczynam pierwszą produkcję ekologiczną produktów bardzo zwyczajnych dla wszystkich Polaków.

Pozdrowienie "Besos" jest już znakiem rozpoznawczym Magdy Gessler, które jej fani dobrze znają. Jak widać po odrzuceniu propozycji z "Masterchef Junior", restauratorce nie brakuje pomysłów na dalszą karierę. Wróżycie sukces nowej działalności?

Jakiś czas temu pisaliśmy, że w obecnym sezonie z anteny zniknie "Masterchef", a jego miejsce zajmie "Masterchef Junior", w którym nie pojawi się Magda Gessler. Jak się okazuje, gwiazda zrezygnowała z bardzo konkretnego powodu - braku czasu na pielęgnowanie relacji z bliskimi. Podobno w podjęciu takiej decyzji pomógł jej ukochany Waldemar Kozerawski. Z pewnością nowy projekt będzie ogromnym sukcesem i Magda nie będzie żałować, że nie pojawi się w telewizyjnym show.

