Przedwczoraj rozdane zostały TeleKamery, co dla celebrytów oznaczało jedno - wyczekiwany czas na lans. Wszyscy chcieli zapozować na ściance, zaprezentować swoje kreacje i przy tym zachwycić. Udało się nielicznym. Do grona gwiazd, których stylizacje nie do końca spełniły oczekiwania modowych krytyków należy Kasia Cichopek.

Zielona sukienka, którą aktorka zaprojektowała z marką Desperado, nie zyskała naszego uznania. Podobne zdanie na ten temat ma Karolina Korwin Piotrowska, która na swoim Facebooku skomentowała ją tak:

- Ja wiem ze to modny kolor. Ale nikt w nim dobrze nie wyglada. Jakiemus walnietemu projektantowi zostala wanna tego cholernego barwnika i wcisnal biednym kobietom, ze modnie jest wygladac jak trup w szafie - napisała na swojej tablicy dziennikarka.

To niestety nie pierwsza krytyka jaka spadła na Kasię od czasu, kiedy poinformowaliśmy was, że została projektantką (zobacz). Może kolejne kreacje zsykają więcej entuzjastycznych recenzji?

Do kolekcji sukienek zaprojektowanych przez Cichopek dodajemy kolejną, w której wczoraj pojawiła się na konferencji Polsat Cafe. Zobacz: Cichopek zaprojektowała asymetryczną sukienkę

