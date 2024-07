Karolina Korwin Piotrowska od dwóch tygodni dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat show-biznesu na łamach magazynu "Party". Dziennikarka ocenia poczynania rodzimych gwiazd i skupia się na ich pozytywnych stronach. Ostatnio pochwaliła Hannę Lis za to, że "uczłowieczyła się", a teraz prezentuje swoje spojrzenie na temat Natalii Siwiec.

Coraz popularniejsza nie tylko w Polsce, ale także za granicą modelka zyskała u Korwin Piotrowskiej już na starcie:

- Nie wiem czy to była akcja przygotowana na spontan, ale robi wrażenie. Nie trzeba było do tego Nergala jak Wodziance. Nie tarzała się na piasku ani na ściance jak Iwona Węgrowska. Po prostu usiadła i pokazała, że ma czym oddychać, a że wiedziała, jak się ustawić, bo jest modelką, to inna sprawa.