Już jutro do sklepów trafi nowy numer magazynu "Party". W najlepszym dwutygodniku o gwiazdach tradycyjnie czeka na was spora dawka ekskluzywnych informacji. Bohaterką numeru jest Marta Grycan, dla której córki zrezygnują z marzeń by wspierać ją w działaniach zawodowych. Są szanse, że osiągnie także sukces za granicą.

Reklama

Edyta Herbuś i Mariusz Treliński zdementują plotki dotyczące ich rzekomego rozstania i zdradzą, kto je wymyśla. Z kolei Tomasz Kammel po raz pierwszy szczerze odpowie na pytanie czy związek z Katarzyną Niezgodą to już przeszłość czy też nie. Ponad to, magazyn "Party" opublikował listę gości, których zaprosiła Ola Kwaśniewska na swój ślub z Kubą Badachem.

Zobacz: W takich luksusach Kwaśniewska i Badach wyprawią wesele!

W numerze drugi felieton Karoliny Korwin Piotrowskiej. Tym razem dziennikarka oceniła nagłą popularność Natalii Siwiec: "Bądź piękna i milcz!".

Reklama

Nowy numer magazynu "Party" od jutra w sprzedaży. Tylko teraz w promocyjnej cenie 1,50 złotych! A tak wygląda okładka: